РИАМО - 12 ноя. Музыкальный критик Олег Кармунин сообщил, что россияне разлюбили слушать хип-хоп из-за отсутствия качественных исполнителей, сообщает Nation News.
12 ноября считается днем рождения хип-хопа. Критик отметил, что сейчас слушатели больше предпочитают поп-музыку.
Он также отметил, что современный рэпер Моргенштерн также не является рэп-исполнителем.
«Моргенштерн — не рэп-исполнитель, он стебется над музыкой. Скриптонит уже не выпускает рэп-музыку. У Хаски вышел новый альбом, но он не произвел ни на кого впечатления. Оставаться актуальным долгое время удается не каждому», — подытожил эксперт.
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