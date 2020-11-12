«Последние два года все говорят, что хип-хоп уже не тот. На сцене появляется все меньше новых имен. Пик был в 2015-2016 годах, тогда самыми яркими представителями жанра были Оксимирон, Скриптонит, Фараон. Была яркая вспышка в свое время, это было интересно, а сейчас уже нет ярких текстов и исполнителей», — заявил Кармунин.