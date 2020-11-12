РИАМО - 12 ноя. На смотре-конкурсе в Подмосковье выбрали лучшие загородные организации отдыха детей и их оздоровления, это сделали для стимулирования повышения качества услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, в состав организационного комитета смотра-конкурса вошли представители центральных исполнительных органов региональной государственной власти.

«В этом году на конкурс подали заявки 12 организаций летнего детского отдыха. По итогу были определены 6 призеров», - говорится в сообщении.

Награждение победителей состоится на ежегодном форуме «Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития» в феврале следующего года.