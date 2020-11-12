РИАМО - 12 ноя. Уголовное дело возбудили после трагедии на востоке столицы, где девушка упала в углубление земли для установки столбов и скончалась, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Несчастье случилось на 11-й Парковой улице 21 октября.

«Коммерческой организацией, проводившей аварийно-восстановительные работы наружного освещения, в нарушение требований безопасности не была огорожена траншея, в которую упала потерпевшая», - сказала Иванова.

Дело завели по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В рамках уголовного дела изъята документация, в ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы. Расследование по уголовному делу продолжается.