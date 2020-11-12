РИАМО - 12 ноя. Тоннель и разворотный съезд автодороги к аэропорту Остафьево разгрузят МКАД в районе Калужского шоссе, общая протяженность тоннеля составляет 631 метр, а съезда – 190 метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершено проведение учетных действий в отношении тоннеля и разворотного съезда автотрассы к аэропорту Остафьево. Благодаря открытию движения по новому маршруту правительством Москвы сделан очередной шаг в работе по борьбе с загруженностью автомобильных дорог», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Разворотный съезд призван повысить пропускную способность автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, которая свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в новой Москве. Также дорога обеспечит удобный выезд к аэропорту.

«В рамках проекта в Кадастровую палату по Москве поступил большой объем технической документации, требующей внимательного рассмотрения и скрупулезного изучения границ. Автодорога представляет собой сложное транспортное сооружение со множеством поворотных точек, подземных и надземных частей. Тем не менее учетные действия в отношении линейного объекта недвижимости проведены в максимально сжатые сроки», – сказала директор Кадастровой палаты Москвы Елена Спиридонова.

Автотрасса проходит параллельно Калужскому шоссе от поселка вдоль СНТ «Дубки», «Энергия», «Полянка» и выходит на МКАД в районе торгового центра «Мега».

Проектом предусмотрено строительство 54,5 километров дорог, включая 8,24 километра основного хода и боковых съездов, выездов, въездов и съездов, дорог, связующих разобщенные территории, и десять транспортных сооружений в виде эстакад, мостов, а также тоннелей.

Ранее важность создания полноценной дорожной связи между городом и аэропортом отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Открытие движения по дороге МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево обеспечило прямой выезд на МКАД из поселка Коммунарка, а также улучшило транспортное обслуживание поселка Газопровод, деревни Мамыри и близлежащих СНТ. За счет перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на головной участок Калужского шоссе и на существующую развязку с МКАД», - рассказал Бочкарев.​