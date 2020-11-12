РИАМО - 12 ноя. Объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки в Подмосковье составит 612 миллионов рублей на три года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Срок действия программы субсидирования продлится до конца 2022 года и будет реализоваться для семей, где первенец родился после 1 января текущего года. Исходя из условий программы, кредитные средства могут быть направлены на покупку новой квартиры по ставке от 2,9%.

«Программа была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, она направлена на поддержание молодых семей в их желании стать родителями и оказывает поддержку застройщикам, так как распространяется только на первичный рынок. В министерство жилищной политики Московской области обратились более 270 семей, желающих стать участниками программы», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Субсидирование ипотечных ставок было запущено в начале июня 2020 года. В рамках механизма субсидирования стоимость кредитования для жителей Подмосковья снижена на 3 процентных пункта. Минимальная ставка становится доступна клиентам, которые подтверждают свои доходы выпиской из Пенсионного фонда России. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации банк ДОМ.РФ предлагает жителям Подмосковья доказать кредитоспособность дистанционно. Выписка заменит собой все справки, и для этого даже не придется выходить из дома.

«Поддержка семей с детьми и повышение доступности ипотеки являются одним из приоритетов нашего банка. Запущенная с правительством Московской области программа позволит оказать подмосковным семьям помощь в улучшении жилищных условий – она уникальна тем, что рассчитана для заемщиков с одним ребенком в отличие от других программ, реализуемых для клиентов с двумя и более детьми. Мы видим растущий спрос на программу», – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Он добавил, что Подмосковье входит в топ-10 субъектов РФ по заинтересованности в получении ипотеки в их банке. Так, ДОМ.РФ выдал уже 12,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму, превышающую 56 миллиардов рублей, и динамика продолжает расти. С начала года объем кредитования вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год. Подмосковье занимает главные позиции в кредитовании в рамках соцпрограмм, которые реализуются банком на федеральном уровне, – «Льготная ипотека на новостройки» по ставке от 5,9% и «Семейная ипотека» для семей с двумя и более детьми по ставке от 4,7%.

Объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки реализуется совместно с Банком ДОМ.РФ.