РИАМО - 12 ноя. Московское городское агентство по телекоммуникациям объявило два тендера на оказание услуг связи для вузов в 2020-2022 годах, общая цена контрактов по двум закупкам составляет почти 446 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

В Москве продолжают обеспечивать высшие учебные заведения бесплатным беспроводным доступом в интернет.

«Победитель тендера будет обслуживать 76 адресов на территории Москвы, в которых находятся корпуса государственных вузов», - говорится в сообщении.

Пропускная способность беспроводного интернета в некоторых из них должна достигать 80-100 Мбит/с. Несколько точек доступа имеют невысокую пропускную способностью – до 10 Мбит/с, некоторые, по требованию агентства, должны обладать способностью глубокого анализа трафика.

Прием заявок на оба тендера завершается 19 и 20 ноября, 23 и 24 ноября подведут их итоги.

По данным официального сайта мэра Москвы, столичная сеть Wi-Fi также действует в 159 корпусах общежитий 31 вуза, а общее число точек подключения в них составляет более 11,1 тысячи.