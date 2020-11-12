РИАМО - 12 ноя. В столице планируется до конца 2020 года ввести в эксплуатацию три объекта культуры, среди них – завершение реконструкции Детского музыкального театра юного актера, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С начала года в Москве построено шесть объектов культуры, до конца года планируем завершить строительство еще трех. Объекты возводятся за счет средств городского бюджета», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что застройщик, который занимался реконструкцией Детского музыкального театра юного актера, подал извещение об окончании работ в отношении здания. В рамках реконструкции была проведена работа по сохранению фасада, так как объект представляет собой историческую ценность, а также является неотъемлемой составляющей ансамбля улицы.

В ходе работ были сделаны козырьки над входом, а также произведена замена кровли. В результате реконструкции в здании появятся мастерские, костюмерные, гримерные, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием и репетиционные помещения. Учебно-репетиционный комплекс включит в себя учительские, репетиционные залы и вокальные классы.

На текущий момент ведется проверка работ, выполненных застройщиком по реконструкции театра.

«На основании поданного застройщиком извещения об окончании строительно-монтажных работ инспекторы комитета проводят итоговую проверку, которая завершится в конце ноября. После устранения всех выявленных замечаний объект введут в эксплуатацию», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.​