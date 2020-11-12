РИАМО - 12 ноя. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина сообщила, что поддерживает выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет, пишет Nation News.

Она подчеркнула, что такая поддержка показывает положительную динамику в социальной политике государства.

«Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям. Даже небольшие суммы зачастую становятся серьезным подспорьем. Это положительная динамика в сфере социальной политики», — сказала Матюнина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в 2020 году выделил 123 миллиарда рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Эти выплаты производят каждый месяц.​