РИАМО - 12 ноя. С 28 октября по 1 ноября в Сочи проходил второй Всероссийский фестиваль «Свободное пространство», где театры из Подмосковья завоевали награды, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В фестивале приняли участие театры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Иванова, Ростова-на-Дону, Армавира. В состав жюри входили ведущие специалисты Школы-студии МХАТ, ВГИК имени С.А. Герасимова, ВТУ имени Щепкина, ТИ имени Б. Щукина РАТИ (ГИТИС), заслуженные деятели искусства России.

«Спектакль «Завтра была война» детского театра-студии «Колесо» (Дмитров) по повести Бориса Васильева режиссеров Дмитрия Мэлса и Олеси Мушко удостоен Гран-при фестиваля и получил грант в размере 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Кроме этого, спектакль стал победителем в номинации «Лучшая режиссура», а актриса Вероника Павленкова победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

А юная актриса из Дмитрова Мария Байдук стала лауреатом II степени в номинации «Художественное слово».

Делегация Раменской ДШИ №1 тоже приняла участие в фестивале. Ученица Театрального отделения «Сказка Просто» Кристина Сывороткина стала дипломантом 1 степени в номинации «Художественное слово».