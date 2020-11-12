РИАМО - 12 ноя. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и министр внутренних дел Французской Республики Жеральд Дарманен обсудили актуальные направления российско-французского сотрудничества в правоохранительной сфере, встреча прошла в Москве, сообщается на сайте МВД РФ.

Колокольцев выразил искреннее сочувствие и солидарность с народом Франции в связи с серией терактов, которые произошли там за последнее время.

«Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия правоохранительных органов России и Франции. Глава МВД России подчеркнул готовность к скоординированной работе с французскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом в рамках компетенции министерства», - говорится в сообщении.

Также на встрече была затронута тема сотрудничества в сфере реадмиссии (согласие государства на прием обратно своих граждан, которые подлежат депортации из другой страны) в соответствии с соглашением между РФ и ЕС от 25 мая 2006 года.

Колокольцев обратил внимание зарубежных партнеров на то, что, согласно действующей нормативной правовой базе, для приема РФ лиц в рамках соглашения должно быть установлено и документально подтверждено их гражданство.

Участники встречи подтвердили важность обмена опытом между МВД России и МВД Франции. В частности, российский министр предложил рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности двусторонней межведомственной рабочей группы высокого уровня, созданной в 2009 году, и отметил успешные совместные мероприятия по противодействию организованной преступности.

Колокольцев и Дарманен рассмотрели текущие вопросы взаимодействия, включая исполнение запросов о правовой помощи, сотрудничество по каналам Интерпола и офицеров связи полиции. Министры обозначили настрой на продолжение конструктивного диалога между правоохранительными структурами двух стран.