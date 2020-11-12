РИАМО - 12 ноя. Подмосковные дорожные службы обеспечили комфортный проезд по дороге, ведущей к деревне Дашково в городском округе Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Дорога Муриково - Дашково протяженностью порядка 1,4 километра относится к V технической категории и имеет грунтовое покрытие», - говорится в сообщении.

На дороге выполнили профилирование с подсыпкой асфальтобетонной крошки с уплотнением, монтаж водопропускной трубы и устройство кюветов.

Ранее частное лицо перекрыло проезд на основании права собственности на земельный участок, по которому проходит часть дороги. В октябре в региональный Минтранс обратились местные жители.

На дороге устроили съезд с щебеночным покрытием, проложили водопропускную трубу, выставили необходимые дорожные знаки и нанесли разметку. Затем приступили к работам на грунтовой дороге до Дашкова.