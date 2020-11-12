РИАМО - 12 ноя. Врачи в Дубне помогли пациенту, который не мог двигать кистью из-за поврежденных сухожилий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Пострадавший получил травму еще в августе, порезавшись о металлический профлист.

«Операция длилась 5 часов. Ее суть заключалась в поиске и выделении поврежденных концов сухожилий и их аутопластическом удлинении на 3-5 сантиметров, то есть использовались ткани организма пациента для ее проведения», - сказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Он добавил, что операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит гладко.

Уже во время первой перевязки пациент смог почувствовать и увидеть, как его пальцы правой кисти вновь начали сгибаться.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и проходит курс восстановительного лечения в Дубненской больнице.