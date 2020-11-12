РИАМО - 12 ноя. Ученица наро-фоминской школы №4 Кира Смаглюк и ее команда победили в конкурсе видеоблогеров «Доступно о сложном», ее ролик признан самым лучшим, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

«Ребятам лучше всех удалось доступно рассказать о сложном! Поздравляем!» - говорится в сообщении.

Также в номинации «Оригинальный подход» жюри отмечен ролик Дианы Абесламидзе, Полины Жаровой и Богданы Матус под руководством Галины Никишиной из Электростали, а в номинации «Современный взгляд» - работа Ольги Капрановой из Егорьевска.

Ролик победителя можно увидеть по ссылке на официальном YouTube-канале Мособлизбиркома (https://youtu.be/hZy4D1EC268).

«Благодарим всех за участие! И напоминаем, что конкурс «Доступно о сложном» ежегодный, поэтому ждем всех снова в следующем году!» - отмечается в сообщении.