РИАМО - 12 ноя. Последнюю промывку 18 памятников провели в Москве в преддверии зимы, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В порядок привели памятники Петру I и князю Владимиру, Триумфальную арку и Монумент Победы на Поклонной горе и другие.

«Промывки памятников проводятся ежегодно с апреля по октябрь, их число во многом зависит от состояния монументов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели», - подчеркнул Бирюков.

Способ промывки зависит от материала из которого сделан объект. Также важную роль играет состояние, в котором находится памятник.

Так, титановые памятники, например, обрабатывают нейтральным раствором, а гранитные - щелочным или кислотным, чтобы удалить солевые разводы. Объекты моют и руками, и с помощью специальных установок.

Перед каждой промывкой специалисты смотрят, нет ли на монументе повреждений и ржавчины.

Легкие загрязнения - пыль, паутину или листья - удаляют сухой чисткой, а частицы почвы, грязевые подтеки смывают. Вспененный раствор наносят на памятник и оставляют примерно на 10 минут, после чего смывают водой, а поверхность вытирают насухо.