РИАМО - 12 ноя. В столице в начале следующей недели синоптики прогнозируют похолодание, температура по ночам может опускаться до минус 5 – минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Небольшой циклон и атмосферные фронты 15 ноября смогут повлиять на погоду в столице – пройдут небольшие осадки. В остальные дни конца этой недели и в начале следующей продолжат доминировать антициклоны, и вероятность осадков будет очень небольшой.

«Атмосферное давление останется высоким. Значения средней суточной температуры до конца выходных будут превышать климатическую норму почти на 2 градуса. В начале следующей недели станет холоднее на 2-3 градуса», – говорится в сообщении.

В Москве 16 ноября будет преимущественно без осадков. Ночью темпартура будет в пределах минус 5-0 градусов, днем – минус 3 – плюс 2 градуса. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

17 ноября также без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до минус 7 – минус 2 градусов, днем – минус 4 – плюс 1 градус. Ветер не изменится.