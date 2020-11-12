РИАМО - 12 ноя. АО «Мособлгаз» в 2,5 раза стало быстрее получать разрешительные документы на прокладку газопровода-ввода в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Ранее для того чтобы присоединить нового абонента к газопроводу, газовой компании необходимо было обращаться отдельно за получением разрешения на размещение газовых объектов и отдельно за ордером на земляные работы. Получение необходимых документов занимало минимум 20 дней, после чего компания могла приступать непосредственно к земляным работам», - сказала глава Минмособлимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что сейчас благодаря комплексной услуге АО «Мособлгаз» подает единое заявление на предоставление данных услуг через портал госуслуг и сразу получает разрешение на размещение газовых объектов, а также ордер на земляные работы, необходимые для того, чтобы провести газ к домам заявителей, за 8 дней.

Таким образом, благодаря вводу комплексной электронной услуги, выведенной на портал госуслуг в августе 2020 года, срок ожидания присоединения к газопроводу для жителей Подмосковья сократился.