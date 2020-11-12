РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 ноя. Депутаты Котельников проверили соблюдение требований безопасности в общественном транспорте, они не выявили нарушений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Депутаты в рамках работы волонтерского штаба проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте на территории автовокзала «Котельники» и на 3-м Покровском проезде.

«В ходе проверки депутаты информировали пассажиров об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. По итогам проверки выявлено, что в транспорте есть информация о необходимости ношения масок», - говорится в сообщении.

Также маски были в наличии у водителей.