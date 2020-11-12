РИАМО - 12 ноя. Агрокомплекс в подмосковной Электростали увеличил количество поставок овощей в Прибалтику, объем экспорта превысил отметку в 285 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Экспорт подмосковных овощей показывает в этом году стабильный рост. Свой вклад внес и подмосковный агрокомплекс «Иванисово». Тепличное производство экспортирует свою продукцию, в основном огурцы и томаты, за рубеж. В Эстонию поставки овощей стартовали в 2020 году, но объем экспортируемой в эту страну продукции уже составил более 285 тонн», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Руководство агрокомплекса считает страны Прибалтики наиболее перспективным направлением экспорта. «Иванисово» отправляет в Эстонию огурцы, а именно длинноплодный сорт «Лоэнгрин», короткоплодный «Бьерни» и среднеплодный «Мева».

«В эту страну тепличный комплекс отгружает до 60 тонн огурцов в неделю, а до конца года планирует выйти на еженедельный объем в 90 тонн. Компания сейчас ведет переговоры о расширении ассортимента в Прибалтику. В ближайшей перспективе планируется наладить экспорт томатов, баклажанов, а также выращиваемых грибным предприятием «Торговый дом «Богородские овощи» шампиньонов», - отметил Разин.

На текущий момент тепличный комплекс занимается экспортом томатов в Беларусь. Объем продукции, которую туда поставляют сельскохозяйственные предприятия, вырос с 200 тонн до 430 за год.

Качество и безопасность овощей агрокомплекса всегда подтверждаются сертификатами соответствия. «Иванисово» обладает хорошей репутаций. В ближайшее время агрокомплекс планирует расширить географию экспорта своей продукции.