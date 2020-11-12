РИАМО - 12 ноя. Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате, сообщает РИА Новости.

Суд пришел к выводу, что меру пресечения бизнесмену и другим фигурантам нужно смягчить, так как они не нарушали условий ареста и не мешали проведению следственных действий. Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении.

«Калви запретили общаться с подсудимыми и свидетелями, покидать дом в ночное время и посещать банк «Восточный», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд частично снял арест с имущества американца и других обвиняемых.

Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Дело завели 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова.

В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек — Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев, которых арестовал Басманный суд. Калви обвинения в свой адрес не признал.

Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов.​