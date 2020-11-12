РИАМО - 12 ноя. В 2020 году в Подмосковье начали строить 219 многоквартирных домов общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров, наибольшее количество домов возводится в Подольске, говорится в сообщении пресс–службы Главгосстройнадзора Московской области​.

«Главгосстройнадзор держит на контроле строительство жилья в Подмосковье, в частности, сферу долевого строительства. Инспекторы надзорного ведомства в соответствии с утвержденной программой проводят проверки объектов. Для недопущения появления новых обманутых дольщиков и защиты ипотечного кредитования Главгосстройнадзор подписал соглашения с информационными платформами ЦИАН, «ДомКлик», «Метр квадратный», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что Главгосстройнадзор региона предоставил информацию о благонадежности застройщиков. Это сделано с целью информирования жителей. Ежемесячное количество просмотров на информационных платформах превышает отметку в 3,2 миллиона.

Больше всего многоквартирных домов возводится в Подольске – 43, в Наро-Фоминске - 29, а на третьем месте расположился Ленинский округ - 19. На текущий момент в Балашихе ведется строительство 16 домов.

В числе объектов значатся дома со встроенными объектами инфраструктуры, малоэтажное жилье и многоквартирные дома.