РИАМО - 12 ноя. Участок в поселке Рогово Роговоского поселения новой Москвы выставят на торги для постройки делового центра со спортобъектами, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории одобрено Градостроительно-земельной комиссией Москвы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг.

«Участок, в настоящее время свободный от застройки, планируется выставить на торги, в ходе которых будет определен инвестор», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГКЗ Москвы Анастасия Пятова отметила, что суммарная площадь объектов делового управления и спортивных клубов составит 5,32 тысячи квадратных метров. Объекты будут размещены на участке 0,76 гектара.