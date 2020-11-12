РИАМО - 12 ноя. Власти столицы одобрили предоставление участков рядом с МКАД, на которых построят линию электропередачи КВЛ 110 кВ «Красногорская – Строгино 1,2», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Предоставление участков одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг.

«Участки, по которым принято решение, свободны от капитальных строений», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГКЗ Анастасия Пятова отметила, что суммарная площадь участков составила 0,042 гектара. Решение принято для выноса электросетей из зоны комплексной застройки, которая находится рядом.

Под реализацию проекта предоставляются три земельных участка на 64 километре МКАД, улице Таллинской на северо-западе Москвы.