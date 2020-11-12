РИАМО - 12 ноя. Воспитанница Дмитровской детской школы искусств Анастасия Додина заняла второе место на Всероссийском открытом конкурсе-фестивале исполнительского искусства имени М.М. Ипполитова-Иванова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Она выступала в номинации «Сольное народное пение». Председателем жюри в этой номинации была народная артистка РФ Надежда Крыгина.

«Конкурс-фестиваль проводится ежегодно в разных номинациях: струнные инструменты (скрипка и виолончель), академическое пение, исполнительство на народных инструментах (балалайка, домра, баян и аккордеон), сольное народное пение и трех возрастных категориях: учащиеся музыкальных школ, студенты музыкальных вузов и профессионалы», - говорится в сообщении.

Отборочные туры конкурса принимали у себя города, связанные с жизнью и творчеством композитора и выдающегося музыкального общественного деятеля, – Гатчина, Кострома, Ростов-на-Дону, Москва.

«Поздравляем Настю с успешным выступлением! Желаем творческих успехов!» - добавляется в сообщении.