РИАМО - 12 ноя. Из-за пандемии Covid-19 многие проходят испытательный срок на новой работе в удаленном режиме, есть способы показать себя с лучшей стороны в таких условиях, сообщила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Она отметила, что в удаленном формате труднее пройти испытательный срок, чем при обычной работе. Главная сложность - это отсутствие инструкции для новичков у большинства фирм.

«Как правило, в крупных западных компаниях и у крупного российского бизнеса есть специальная «книга компании». Там прописаны все процедуры, вроде того, что раз в неделю надо звонить подрядчикам или раз в два дня делать отчет и так далее. В крупных компаниях легче адаптироваться и есть где взять информацию», - отметила Долякова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если говорить про малый и средний бизнес, то там нет прописанных процедур и инструкций. В таких организациях есть большая вероятность увольнения работника на испытательном сроке.

Она подчеркнула, что во время испытательного срока новым сотрудникам нужно проявлять инициативу, чтобы не попасть в ловушку из-за отсутствия информации об особенностях работы.

«На испытательном сроке надо сразу запросить все документы и регламенты компании. В них должны быть прописаны распорядок дня, график работы, способы взаимодействия между департаментами и с начальством, отчетность и так далее», - добавила специалист.

Она уточнила, что на испытательном сроке в первую неделю необходимо изучить все документы о компании, партнерах и корпоративной культуре.

«Работодатели могут предлагать сквозной график, когда 2-3 дня в неделю надо приходить в офис и адаптироваться, а остальное время работать удаленно, такой возможностью нужно обязательно воспользоваться», - заключила Долякова. ​