РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске 17 ноября пройдет онлайн Всероссийский фестиваль ДМШ и ДШИ «Где рождается искусство - 2020», говорится в сообщении Международного благотворительного фонда Юрия Розума.

Фестиваль организован Международным благотворительным фондом Юрия Розума при поддержке министерства культуры РФ. В 2020 он проходит в восьми городах: Сатке, Смоленске, Ржеве, Костроме, Кирове, Саранске и Подольске. Для каждого региона организаторы составили индивидуальную программу, предварительно согласовав со школами наиболее актуальные специальности мастер-классов. В каждом из городов все мероприятия проходят в формате онлайн.

«17 ноября в Подольске пройдет Всероссийский фестиваль ДМШ и ДШИ «Где рождается искусство - 2020». Преподаватели ведущих творческих вузов Москвы проведут для педагогов и учеников музыкальных школ мастер-классы и дадут концерт. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции фестиваль пройдет в непривычном для себя формате - онлайн», - говорится в сообщении.

На территории детской музыкальной школы №1 Подольска и Климовской ДМШ пройдут мастер-классы, творческие встречи и круглый стол на тему «Музыкальное образование в Московской области». Вечером состоится прямая трансляция концерта из Москвы с участием Юрия Розума – пианиста, Народного артиста России, президента Международного благотворительного фонда Розума и учеников ДМШ и ДШИ Подольска. Трансляция будет доступна на сайте www.rozumfund.com.

Секретами исполнительского мастерства на мастер-классах поделятся Народный артист России, Профессор РАМ имени Гнесиных и МГИМ имени Шнитке Розум (фортепиано); преподаватель РАМ имени Гнесиных, Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена и Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Чайковского Даниил Контуашвили (фортепиано) и другие.

Всероссийский фестиваль ДМШ и ДШИ «Где рождается искусство» проводится Международным благотворительным фондом Розума с 2007 года. Его география охватывает десятки регионов России от Камчатки до Брянска и от Ямала до Крыма. Главной задачей фестиваля является сохранение и развитие лучших традиций отечественной системы художественного образования, творческая и методическая помощь педагогам региональных школ искусств и музыкальных школ, профессиональная ориентация творчески одаренных детей и молодежи.