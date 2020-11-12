РИАМО - 12 ноя. Народный памятник Победы погибшим в Великой Отечественной войне фронтовикам, труженикам тыла и ушедшим из жизни ветеранам-землякам открыли в деревне Карпово, о нем местные жители мечтали давно, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Проект был поддержан администрацией Дмитровского городского округа, факультетом скульптуры Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, рогачевским предприятием «Монолитстрой» и многими другими», - говорится в сообщении.

Автором монумента воина - освободителя стал декан факультета скульптуры МГАХИ имени В. И. Сурикова, член Союза художников России Галим Долмогомбетов. Чин освящения совершил настоятель Ильинского храма села Синьково, протоиерей Валерий Клюсов.

«Наш долг и долг будущих поколений - сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях. Молодежь должна гордиться своей страной, знать историю государства и быть настоящими патриотами России. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев», - добавляется в сообщении.