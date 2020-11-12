РИАМО - 12 ноя. Польский арбитр Шимон Марчиняк назначен главным судьей на матч Лиги наций между сборными командами по футболу России и Турции, сообщает Газета.ru.

«Помогать Марчиняку будут лайнсмены Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным арбитром назначен Павел Гиль», - говорится в сообщении.

Игра между российской и турецкой сборными состоится 15 ноября на стадионе в Стамбуле. Начало в 20:00 по московскому времени.

В ноябре национальная сборная сыграет с командами Турции и Сербии в рамках турнира УЕФА, а также проведет товарищеский матч с Молдавией.​