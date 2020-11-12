РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Врачи клиники в подмосковном Красногорске сдадут кровь для пациентов, говорится в сообщении пресс-службы сети клиник «Медси».

«16 и 17 ноября в Клинической больнице «Медси» в Отрадном состоится День донора, организованный совместно с ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови», – говорится в сообщении.

Кровь, которую сдадут в этот день доноры из числа сотрудников «Медси», пополнит банк крови Московской области и, возможно, поможет спасти жизни пациентов в других медицинских учреждениях.

Перед сдачей крови все доноры будут протестированы на наличие в крови иммуноглобулинов G (IgG). И те, у кого будут выявлены (IgG), то есть антитела к Covid, будут также приглашены для сдачи плазмы крови.

«Переливание плазмы крови доноров с антителами к Covid-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. Регулярное донорство и донорские акции становятся вдвойне важны в условиях пандемии», – отмечается в материале.

Донорами смогут стать все желающие от 18 до 55 лет, имеющие хорошее самочувствие, в норме клинические и биохимические анализы и отсутствие противопоказаний к донорству.

«Донорская акция в «Медси» объединит на площадке Клинической больницы в Отрадном неравнодушных людей, настоящих героев, врачей, которые борются за спасение каждого пациента», – заключается в сообщении.