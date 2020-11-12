РИАМО - 12 ноя. Столетний юбилей отметила старейшая жительница Реутова Клавдия Машкова, она - единственная из оставшихся в муниципалитете фронтовиков, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы главы Реутова Станислава Каторова.

«Старейшей жительнице Реутова сегодня сто лет! Клавдия Семеновна – настоящий «золотой запас» нашего города. Именно благодаря таким героям сегодня мы можем видеть мирное небо над головой, да и просто жить в свободной и процветающей стране – России! Низкий поклон ветеранам и доброго здоровья!» - сказал Каторов.

Клавдия Машкова ушла на фронт 1 января 1941, прошла все бои и тяготы военной жизни в действующей армии вместе с 558-м отдельным батальоном аэродромного обслуживания.

Подарки и поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также главы городского округа Станислава Каторова ей вручил председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

«Клавдия Семеновна - человек очень скромный, добропорядочный и честный. От всей души желаю ей здоровья и всего самого наилучшего. Сегодня ее пришли поздравить не только члены Совета ветеранов Реутова, но и племянница с социальным работником», - отметил Нечай.

Он добавил, что для обеспечения безопасности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции поздравить виновника торжества гости приходили по очереди.