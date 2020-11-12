РИАМО - 12 ноя. На севере Москвы построят жилой дом по программе реновации, в нем будет 306 квартир общей площадью 17,625 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Началось строительство жилого дома по программе реновации в районе Бескудниковский по адресу: Коровинское шоссе, владение 10. В настоящее время идет ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод дома в эксплуатацию планируется в 2022 году», - говорится в сообщении.

Возведение новостройки запланировано по индивидуальному проекту. Дом будет состоять из трех секций с переменной этажностью, а его фасады облицуют керамической плиткой бежевых тонов. Объект оборудуют системой автоматизированного контроля и учета потребления энергоресурсов. На фасадах установят корзины для кондиционеров.

Проектом предусмотрена одноуровневая парковка, которая расположится под территорией двора. Стандарты реновации предполагают улучшенную отделку квартир. Во время строительства будут устроены пять квартир для маломобильных граждан. Их жилье оборудуют специальной сантехникой, а ширину дверных проемов и коридоров увеличат.

На первом этаже новостройки разместятся помещения для хранения уборочного инвентаря, для дежурного, технические помещения. Также предусмотрено размещение зоны почтовых ящиков, вестибюля жилой части дома и лифтовой холл. В новом здании установят лифты грузоподъемностью 400 и тысячу килограммов.

Проектом предусматривается и озеленение двора с созданием спортивных и детских площадок, а также площадки, где будут отдыхать взрослые. На территории разобьют цветники и газоны, высадят кустарники и деревья.

«Как ранее отмечал мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.), всего в настоящее время в проектировании и строительстве находится 260 домов площадью 4,2 миллиона квадратных метров. Введено в эксплуатацию 75 стартовых домов», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на сегодняшний день в Северном округе столицы строят 20 домов по программе реновации. Всего на севере города в программу реновации включено 514 жилых домов общей площадью 1,78 миллиона квадратных метров.