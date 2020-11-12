РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске на Домодедовском шоссе в четверг столкнулись фура и грузовик, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Около трех часов дня на Домодедовском шоссе перед съездом на Симферополькое шоссе фура припечатала к противоположной стороне грузовик. Дорога была полностью перекрыта», - сказал свидетель.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск, на Домодедовском шоссе у дома №1А столкнулись Iveco и Ford Transit. Пострадавших нет.