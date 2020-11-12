РИАМО - 12 ноя. В Дмитровской детской школе искусств в дистанционном формате состоялся Московский областной открытый конкурс юных пианистов «И мастерство, и вдохновение…», на котором с успехом выступили ее воспитанники, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

«Учащиеся 38 детских музыкальных школ и школ искусств из 29 муниципалитетов Московской области, а также из Тверской и Новосибирской областей состязались по видеозаписям в трех номинациях фортепианного исполнительства: «С любовью к полифонии», «Юный виртуоз» и «Рождение образа», - говорится в сообщении.

Жюри конкурса, возглавляемое председателем – доцентом Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, членом Союза композиторов России и Международной Ассоциации фортепианных дуэтов Нонной Толстых, отметило достойный уровень исполнительского мастерства конкурсантов, сложность и разнообразие конкурсной программы, в которой прозвучало множество произведений великих музыкальных гениев, таких как Бах, Бетховен, Григ, Дебюсси, Чайковский, Шостакович, Прокофьев и Рахманинов.

Воспитанники Дмитровской детской школы искусств показали высокий уровень подготовки и завоевали в творческом состязании 12 победных дипломов.

Лауреаты I степени: Анатолий Сладков и Софья Бартоломей (преподаватель А.Н. Южакова).

Лауреаты II степени: Софья Корсакова (преподаватель Е.В. Корнилова), Аня Савкина (преподаватель Н.А. Ломовцева), Георгий Гидт (преподаватель А.А. Молчанова), Софья Марьина (преподаватель Г.И. Слезкина).

Лауреаты III степени: Маша Мишарина, Илья Котов и Александра Швец (преподаватель О.Ю. Третьякова), Алина Костандова (преподаватель Т.Б. Матинян), Аня Филиппова (преподаватель А.А. Молчанова), Таня Сурикова (преподаватель Н.А. Ломовцева).