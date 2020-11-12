РИАМО - 12 ноя. Фотоконкурс «Я люблю тебя, жизнь!» прошел в городском округе Воскресенск, его победителями стали 40 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс организовала Воскресенская централизованная библиотечная система.

«Более 120 человек представили свои творческие работы в четырех номинациях «Я живу в Подмосковье», «Здорово жить!», «Ради жизни на земле!» и «Жизнь с книгой», - говорится в сообщении.

Участники конкурса проявили фантазию, продемонстрировав красоту подмосковной природы, величие старинных храмов, свои увлечения, любимые занятия, поделились с миром своим восхищением, радостью, восторженностью от красот окружающего мира.

Победителями стали 40 человек. Все они будут награждены дипломами и специальными призами, а также ценными подарками, а все участники получат дипломы.