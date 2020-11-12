РИАМО - 12 ноя. Два проекта инициативного бюджетирования реализовали в городском округе Воскресенск, всего в 2020 году в округе реализуют 12 проектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках проектов были приобретены три ноутбука для Москворецкой гимназии, а также оборудование для реализации программы по робототехнике и в кабинет физики для средней общеобразовательной школы имени Героя России, летчика-испытателя Сергея Рыбникова (деревня Чемодурово)», - говорится в сообщении.

Реализация проекта инициативного бюджетирования позволила частично решить проблему нехватки ноутбуков в Москворецкой гимназии.

Развитие второго проекта в Чемодуровской школе дает возможность привлечь учащихся к исследованиям в области робототехники и физики, а также создать необходимые условия для высокого качества образования за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применения новых информационных и коммуникационных технологий.

Понимание феномена технологии, знание законов техники и физики позволит будущим выпускникам Чемодуровской школы соответствовать запросам времени и найти свое место в современной жизни.

В 2020 году жители городского округа Воскресенск представили на конкурс 12 проектов. Все проекты успешно прошли все этапы конкурса и будут реализованы до конца текущего года.