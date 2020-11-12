РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Люберецкие спортсменки из команды «Олимпия» спортивной школы олимпийского резерва заняли второе место в номинации «Спортивно-показательный номер» на фестивале «Спорт как искусство», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фестиваль прошел в Москве в Гостином дворе.

«Люберецкие гимнастки успешно выступили на конкурсе и заняли второе место в номинации «Спортивно-показательный номер». Также девочки приняли участие в эстафете «Я люблю тебя, спорт!», в которой заняли первое, второе и третье места», - говорится в сообщении.

Также спортсменки приняли участие в интерактивной выставке.