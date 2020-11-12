РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 ноя. Студенты подмосковного медколледжа, обучающиеся в Мытищинском филиале, работают волонтерами в МГКБ, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В четверг в Мытищинской городской клинической больнице волонтеры-медики встретились с председателем совета депутатов округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Андреем Гореликовым. Встреча прошла с участием главврача МГКБ Андрея Третьякова и директора Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1 Игоря Кизликова.

«В этот раз наши ребята не работают в «красной зоне», была заявка на 6 человек, мы выделили 9. Но есть резервная группа студентов, которая при необходимости готова выйти в «красную зону». Для каждого волонтера-медика составляются индивидуальные учебные планы, чтобы помощь нуждающимся не мешала учебе», – сказал Кизликов.

Студенты рассказали о том, почему решили заняться волонтерством и не боятся ли идти в «красную зону». Кто-то из ребят уже работал с ковидными больными, кто-то идет на «передовую» впервые. Но все они, по словам Кизликова, очень мотивированы на эту работу.

«Мы сегодня встретились с ребятами, которые по собственному желанию помогают медперсоналу Мытищинской городской клинической больницы. Их помощь дает возможность ослабить давление на штатных сотрудников, разгрузить их, а также более осознанно отнестись к выбору своей будущей профессии», – сказал Гореликов.

Кизликов отметил, что студенты-медики трудятся по двум направлениям – работа в медицинском учреждении и доставка продуктов и медикаментов пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. По его словам, выполняя волонтерские задачи, студенты открылись с новой стороны, проявили свои человеческие качества. И руководство колледжа постоянно слышит слова благодарности о своих студентах.

«Если придете к нам работать, всем напишу направление в вуз. Потом вернетесь к нам врачами», – сказал Третьяков.