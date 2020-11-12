РИАМО - 12 ноя. Сотрудники Дома культуры «Хорлово» культурно-просветительно-спортивного центра «Родник» на днях подвели итоги первого дистанционного ретро-фестиваля «Бабушкин сундук», который проводился для сохранения и продвижения музыкальной культуры XX века, выявления талантливых исполнителей на территории Московской области и совершенствования исполнительского мастерства, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

«Все чаще мы пытаемся мысленно вернуться в прошлое, понять, почему люди тогда были добрее, жизнь, пусть и наполненная трудностями, но все же легче, а музыка тех лет помогала «строить и жить». Возможно, происходит это потому, что в наш технологичный век высоких скоростей и быстрого темпа жизни у нас не остается времени на «мелочи жизни» и маленькие радости. Поэтому глотком свежего воздуха становятся проекты, наполненные ретро-содержанием – такие как «Бабушкин сундук», - говорится в сообщении.

Ретро-фестиваль «Бабушкин сундук» проводился впервые. Также и форма проведения для него тоже абсолютно новая - дистанционная. Но, несмотря на это, заявок поступило большое количество – около двухсот, а участников было еще больше, потому что участвовали они целыми творческими коллективами.

География фестиваля оказалась тоже широкой. Своим творчеством и новым видением ретро-стиля поделилось 646 жителей Воскресенска, Коломны, Клина, Павловского Посада, Наро-Фоминска, Белоозерского, Шаховской, Щелкова, Чехова, Егорьевска, Раменского, Богородского округа, Химок и даже Воронежской области.

Конкурс проводится в шести возрастных группах по трем номинациям: «Ретро-песня», «Ретро-танец», «Пародийный жанр».

Оценку работам давали члены жюри, за плечами у которых не только большой опыт в подобной работе, но и собственные творческие проекты и достижения.

В номинации «Ретро-песня» судили конкурсантов ретро-фестиваля руководитель вокальной группы Simple voice Дворца культуры «Цементник» (Воскресенск) Дмитрий Бондарев, создатель студии этно-вокала «Полынь FOLK» (Тула) Александр Власенков, руководитель народного коллектива «Театр песни «Остров» Дворца культуры «Цементник» (Воскресенск) Елена Бондарева.

В номинации «Ретро-танец» - солистка государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени М. Фирсова, артистка балета Мария Бабенко, балетный педагог многих звезд эстрады Павел Косарчук, старший преподаватель хореографических дисциплин кафедры музыкальной подготовки и социокультурных проектов Института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, балетмейстер студии народного искусства государственного театра танца «Казаки России» (Липецк) Ирина Кудинова.

В номинации «Пародийный жанр» - актер и педагог ГБУК Москвы «Детский драматический театр «На набережной» Андрей Стеклов, художественный руководитель ДК «Цементник» (Воскресенск) Александр Евстифеев, актриса Театра оперетты (Раменское, Белозерский), руководитель театра-студии «Образ» Виктория Стеклова.

По признанию членов жюри, каждый номер участников отличался собственным видением ретро-стиля, при этом чувствовалось, что выбранная песня или танец занимает особое место в сердце исполнителей - настолько прочувствованным и цельным было исполнение.

Разумеется, никто не остался без приятных сюрпризов: помимо заслуженных 86 наградных дипломов для победителей и призеров, каждый из конкурсантов получил диплом за участие в I дистанционном ретро-фестивале «Бабушкин сундук». Не остались не отмеченными наградами руководители участников, которые заняли самое почетное место в ретро-фестивале - Гран-при.

Организаторы фестиваля благодарят всех, кто не остался в стороне и принял активное участие в жизни и продвижении ретро-фестиваля, и надеются, что в будущем году «Бабушкин сундук» приоткроют новые исполнители, готовые поделиться частичкой своего творчества.