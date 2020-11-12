РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 ноя. Последствия прорыва трубы на Томилинской улице в подмосковном Дзержинском планируют устранить до 13 ноября, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела протокола, взаимодействия со СМИ и общественными организациями администрации Дзержинского Александр Якунин.

В четверг на Томилинской улице в Дзержинском прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за горячего пара дети, переходившие улицу, получили ожоги. Состояние их оценивается как средней степени тяжести.

«Работы по устранению последствий прорыва трубы на Томилинской улице в Дзержинском планируют завершить в течение дня до полуночи (до 13 ноября - ред.)», - сказал Якунин.

По данному факту Следственным комитетом организована проверка, на место происшествия выехали следователи.