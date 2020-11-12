РИАМО - 12 ноя. Курс биткоина впервые с 2018 года превысил 16 тысяч долларов, это случилось на торгах специализированных бирж, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стоимость криптовалюты продолжает расти на фоне благоприятной обстановки в мировой финансовой системе», — говорится в сообщении.

В последнее время особое внимание к блокчейну проявили консервативные игроки бирж. Вероятно, это связано с многочисленными новостями о разработке национальных цифровых валют.

Но аналитики считают, что обстановка на рынке криптовалют все еще нестабильна.