РИАМО - 12 ноя. Прощание с ведущим канала НТВ Александром Колтовым пройдет 14 ноября, он погиб в результате падения самолета в районе поселка Чкалово в Люберцах, сообщает Федеральное агентство новостей.

О смерти ведущего НТВ Александра Колтового стало известно 7 ноября. Перед полетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. По факту крушения возбудили уголовное дело. Следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы, включая отказ двигателя и нарушений правил пилотирования.

«Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет в большом зале Хованского крематория. Начало траурного мероприятия в 12:00.

Колтовой вел на телевидении программы «ДНК» и «Звезды сошлись».​