РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. На улице Попова в городском округе Люберцы установили дождеприемный колодец для устранения подтоплений, говорится в сообщении пресс-службы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

«АО «Люберецкий Водоканал» провело работы по установке дождеприемного колодца с врезкой в ливневую канализацию для устранения подтоплений территории по адресу: Люберцы, улица Попова, дом № 5», - говорится в сообщении.

В случае возникновения аварийных ситуаций необходимости задать вопрос и получить консультацию жители могут оставить заявку на обслуживание, обратившись в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы по телефонам: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33, *5-105.