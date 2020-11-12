РИАМО - 12 ноя. Онлайн-обучение не означает, что уровень знаний у школьников снизился, московские учителя делают все, чтобы качество образования оставалось на том же уровне, сообщает оперштаб столицы.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, средние результаты ЕГЭ-2020 по Москве оказались на уровне прошлых лет. Свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам», — отмечается в сообщении.

Почти каждый второй из учащихся добился сверхвысокого результата, набрав по трем предметам 250 и более баллов. При этом на экзаменах было получено почти 2 тысячи стобалльных результатов.

Школьников 6-11 классов в столице перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. С 13 ноября на аналогичный режим перейдут вузы и колледжи Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что дистанционное обучение учеников с 6 по 11 класс в Москве могут продлить.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

- В российских регионах создадут резервные койки для больных с Covid‑19. Главы субъектов РФ должны лично контролировать данную работу.

- Названа причина закрытия ночных клубов в Москве. Развлекательные заведения, работающие по ночам в столице, являются главными рассадниками коронавируса

- Столичные магазины и фудкорты попросили подключиться к QR- системе. Штрафов за отсутствие системы QR-кодов нет.

- Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили в России до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Дистанционное обучение учеников с 6 по 11 класс в Москве могут продлить, решение будет приниматься властями на основе анализа эпидемиологической ситуации

- Собянин пояснил решение о запрете на ночную работу кафе и баров.

После 23 часов многие рестораны и кафе превращаются в караоке-клубы, танцполы и так далее. Это другой режим работы, другой режим общения, поэтому вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, оно компромиссное. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но работать именно как заведения общепита, а не как развлекательные или ночные клубы

- Повторные тесты троих футболистов сборной России не выявили коронавируса. Решается вопрос об участии игроков в ближайших матчах сборной.

- Собянин: Гулять в новогоднюю ночь по улицам никто не запрещает. Ранее в столице отменили массовые новогодние мероприятия, рождественские базары и фестивали из-за распространения Covid-19.

- У столичных школьников отменили ноябрьские каникулы. Ранее учеников 6–11 классов перевели на дистанционное обучение.

- За сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 729 больных. В Москве - 5 997.

- Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столичных поликлиниках увеличили более чем на тысячу. С 13 ноября увеличится количество свободных окошек для записи на тест.

- Еще 3959 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705.



- Студенты столичных вузов будут учиться дистанционно до 6 февраля. Кроме того, по приказу министерства установлена персональная ответственность руководителей вузов за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения напомнила, что коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы, но у них есть и различия.

Covid-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако Covid-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

- Главная сложность в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в том, что из завозной пандемия превратилась в локальную, считает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Если на первых этапах для борьбы с болезнью можно было заблокировать пути передачи, то теперь это не имеет смысла из-за множества собственных локальных очагов

- Рост популяционного иммунитета к Covid‑19 зафиксировали в регионах России. Если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- В Москве за минувшие сутки умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7573 человека.