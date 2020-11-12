РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. На парковке на улице Красногорской в городском округе Люберцы во время рейда по предотвращению несанкционированных свалок выявили нарушения, говорится в сообщении управления благоустройства администрации муниципалитета.

Очередной рейд по предотвращению несанкционированных свалок на территории Люберец провели 11 ноября инспекторы Административно-технического надзора совместно с сотрудниками полиции.

«На парковке у дома №3 по улице Красногорской в Люберцах были выявлены нарушения. Три человека привлечены к административной ответственности», - отмечается в сообщении.