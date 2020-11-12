РИАМО - 12 ноя. В 38 городских округах Московской области планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья для обманутых дольщиков до конца 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы Фонда дольщиков региона.

Программа 2020-2021 годов по решению проблем дольщиков Подмосковья доступна на сайте фонда региона. Она включает 98 многоквартирных домов.

«Сведения о всех объектам программы размещены на портале регионального Фонда защиты прав дольщиков www.fond214mo.ru. В течение трех лет обманутые граждане получат ключи от своих квартир или денежные компенсации, на которые они смогут приобрести новое жилье», - говорится в сообщении.

В каждом из 38 городских округов есть люди, которые не первый год ждут свои законные квадратные метры, не введенные вовремя недобросовестными компаниями-застройщиками. К концу 2023 года там будет введено более 2 миллионов квадратных метров жилой площади.

Многие из застройщиков признаны банкротами, по остальным идут судебные дела, именно такой путь через банкротство застройщиков позволяет запустить новый механизм решения проблем дольщиков.

«На портале фонда Московской области дольщики смогут найти свой ЖК или дом, ознакомиться с механизмом нашей работы по проблемным объектам, также на сайте размещена информация по планируемым датам проведения наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков, где комиссия принимает решение о завершении строительства или выплате денежных компенсаций», - отметил директор Фонда защиты прав дольщиков региона Виталий Донченко.

Он уточнил, что вся программа разбита по принципу прохождения набсоветов, часть ЖК будет рассмотрена в этом году и перейдет для завершения строительства в региональный фонд, остальные готовятся к рассмотрению в 2021 году. Сроки проведения наблюдательных советов зависят от степени готовности документации по проекту и завершения процедуры по признанию застройщика банкротом.