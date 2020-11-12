«В следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области из органов полиции поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение Дзержинского поступили четыре девочки 2008 года рождения с ожогами конечностей разной степени тяжести. По данному факту незамедлительно организована проверка, на место происшествия выехали следователи», - говорится в сообщении.