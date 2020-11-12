РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 ноя. В Дзержинском следователями организована проверка по факту получения четырьмя девочками ожогов из-за прорыва трубы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
По предварительным данным, в момент, когда дети переходили дорогу, столб пара из-под земли обжег их конечности.
Следствию предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется степень тяжести полученных детьми ожогов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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