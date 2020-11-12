РИАМО - 12 ноя. В столице и Подмосковье с вечера 12 ноября до вечера 13 ноября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе будет действовать с 21:00 12 ноября до 21:00 13 ноября.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Воронежской областях Центрального федерального округа.

В четверг в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составляет плюс 1...3 градуса.

В ночь на 13 ноября в регионе прогнозируется облачная погода, местами туман и гололедица, температура будет минус 1 – плюс 1 градус.

Днем 13 ноября в столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман и гололедица. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура будет в пределах плюс 1...3 градуса.