РИАМО - 12 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание всей необходимой медицинской помощи детям, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы в Дзержинском.

В четверг на Томилинской улице в Дзержинском прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за горячего пара дети получили ожоги при переходе улицы. Состояние их оценивается как средней степени тяжести.

Также Воробьев поручил главе Дзержинского Людмиле Ивановой выехать в больницу, чтобы проведать ребят и пообщаться с их родителями, заместителю председателя правительства региона Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах произошедшего и обеспечить оперативную ликвидацию последствий аварии.

Все виновные в данной аварии будут наказаны.