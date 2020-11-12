РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 ноя. Экологи городского округа Мытищи наполнили кормушки в центральном парке культуры и отдыха в рамках акции «Покорми птиц зимой», сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В четверг экологи контрольного управления дали старт акции «Покорми птиц зимой» в центральном парке культуры и отдыха города Мытищи, проведя мониторинг кормушек и наполнив их.

«Экологическая акция «Покорми птиц зимой» давно полюбилась мытищинцам всех возрастов. Но, безусловно, основными ее участниками являются дети, которым нужно прививать бережное отношение к природе! Ежегодно в школах и детских садах округа благодаря педагогам акция «Покорми птиц зимой» проходит в различных форматах: праздники, посвященные пернатым, с чтением стихов, уличные чаепития с булочками «жаворонками», выставки рисунков, где главные герои – зимующие птицы, ну а в завершении всегда неизменное создание и развешивание разнообразных кормушек», – говорится в сообщении.

Главное в акции – оказать посильную помощь птицам, зимующим в нашей местности, пережить морозы и недостаток пищи. Традиционно акция стартует 12 ноября и проводится контрольным управлением при поддержке управления образования на протяжении 4 месяцев. Так, прошлая акция завершилась в марте этого года, в ней приняли участие более 1,5 тысячи юных мытищинцев.

«Стать участком может каждый! Для этого необходимо изготовить или приобрести кормушку, далее разместить ее на улице, не забывая систематически наполнять «птичью столовую». Делитесь своими кормушками и фото пернатых гостей в социальных сетях с хештегами», – отмечается в сообщении.