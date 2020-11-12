РИАМО – 12 ноя. К запуску движения самого длинного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 километров МТС провела модернизацию мобильной сети и запустила новые базовые станции LTE, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Участок ЦКАД-3 проходит через Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский городские округа, Щелково, Богородский городской округ и Черноголовку. Благодаря расширению покрытия участники дорожного движения и дорожно-транспортные службы смогут комфортно пользоваться мобильной связью на участке, движение по которому было запущено 11 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Всего на участках Центральной кольцевой автомобильной дороги МТС построила более 100 базовых станций LTE. Базовое покрытие сети позволяет автомобилистам и пассажирам использовать все необходимые интернет-сервисы: оплатить проезд по платному участку дороги через мобильное приложение, проложить маршрут, послушать подкаст или посмотреть сериал.

К весне 2021 года планируется запустить еще более 30 базовых станций для обеспечения бесшовного покрытия на открытых для движения участках ЦКАД.

ЦКАД – самый масштабный дорожный проект в Московском регионе протяженностью более 300 километров. По прогнозам, интенсивность движения на ЦКАД составит в сутки около 40 тысяч автомобилей, водителям и пассажиров которых, а также службам, обеспечивающим безопасность и порядок на дороге, для решения различных задач нужны голосовая связь и доступ к мобильному интернету. МТС ведет работы по созданию инфраструктуры связи по мере строительства ЦКАД.

«Мы развиваем сеть на опережение с учетом потребностей клиентов, а также проектов и программ, которые реализуются в регионе. Наша задача - обеспечить наших клиентов связью везде, где она может им понадобиться. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры на ЦКАД является частью этой большой работы в Московском регионе, и мы делаем все возможное, чтобы на новой дороге сразу же, с момента ее запуска, была доступна качественная связь, потому что она означает не только комфорт и спокойствие, но и безопасность», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее была построена инфраструктура связи на участке ЦКАД-5, проходящем по Наро-Фоминскому, Одинцовскому городским округам, Истре, Солнечногорску и Звенигороду. Также идет строительство базовых станций на участке ЦКАД-4, расположенном в Богородском округе, Павловском Посаде, Воскресенске и Раменском городском округе, Электростали и Домодедове.