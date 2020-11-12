РИАМО - 12 ноя. Конкурс мультфильмов «ТыЭтоЯ» поможет детям и родителям выразить свои чувства и научиться говорить о скрытых проблемах во взаимоотношениях через анимацию, принять участие могут все желающие, говорится в сообщении организаторов конкурса.

«Участникам предлагается создать мультфильм, который расскажет о том, что общего между членами одной семьи, как они проводят время вместе, как общаются, грустят и веселятся. Лучшие работы будут по достоинству оценены компетентным жюри, а их авторы – получат дипломы об участии в конкурсе, благодарности, призы и поощрительные подарки», - говорится в сообщении.

Работы принимают до 20 ноября включительно. Награждение победителей состоится в конце ноября. Из-за пандемии коронавируса награждение будет проходить в режиме онлайн.

Победителей выберут в семи номинациях: «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее идейное воплощение темы», «Лучшая художественная работа», «Лучший мультфильм выполненный в технике пластилиновой анимации», «Лучший мультфильм выполненный в технике рисованной анимации», «Лучший мультфильм выполненный в технике компьютерной анимации».

Оценивать работы участников будет экспертное жюри, в которое вошли режиссеры анимации, художники-аниматоры, психологи, педагоги и общественные деятели. Среди них кинорежиссер и худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, психолог, автор книг Оксана Стази, бард, композитор и автор песен для детей Григорий Гладков, основатель школы анимации «Аниматорика» Евгений Ипполитов.

Мультфильмы могут быть сняты в самой разной технике: рисованная анимация, компьютерная графика или пластилиновая анимация. Тема видеосюжета – личный выбор автора. Главное условие - соответствие заявленной идее «Дети – продолжение своих родителей».

Более подробную информацию о конкурсе и призах можно найти в положении конкурса на сайте проекта «ТыЭтоЯ».